Trench Metals beantragt Genehmigungen für Explorationsprogramm auf dem Uranprojekt Higginson Lake, Athabasca, Kanada

Vancouver, Kanada – 28. Juni 2022 - Trench Metals Corp. (das „Unternehmen“) (TSXV: TMC, FWB: 33H2) gibt bekannt, dass das Unternehmen die erforderlichen Explorationsgenehmigungen für das bevorstehende radiometrische Prospektions- und Bohrprogramm auf dem Uranprojekt Higginson Lake beantragt hat. Die Erteilung der Genehmigungen wird in Kürze erwartet. Die Explorationsaktivitäten sollen sich auf historische Uranvorkommen und mineralisierte Zonen konzentrieren, um sowohl den Gehalt als auch die Ausdehnung zu bestätigen. Darüber hinaus hat das Unternehmen auch mehrere neue Zielzonen identifiziert, die mit den historischen Zonen in Zusammenhang zu stehen scheinen und von denen viele die Ausmaße des Systems Higginson erweitern könnten.

Das Unternehmen geht davon aus, dass es mit dem Arbeitsprogramm beginnen wird, sobald es die Genehmigung erhalten hat, und wird über den aktuellen Zeitplan informieren, sobald neue Informationen verfügbar sind.

Über Trench Metals Corp

Trench Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf Uran konzentriert. Wir schaffen durch die Beteiligung an vielversprechenden Mineralexplorationsmöglichkeiten Werte für unsere Aktionäre. Unser Hauptziel besteht darin, verschiedene Projekte von der Entdeckung bis hin zur Produktion auszubauen. Mit dieser vertikal integrierten Strategie kann Trench Metals über den gesamten Lebenszyklus des Bergbauprozesses eine hervorragende Wertschöpfung für die Aktionäre erzielen.

Trench Metals Corp. ist berechtigt, sich in der Uranregion Athabasca in Saskatchewan eine Beteiligung von 100 % an zwei äußerst vielversprechenden Uranprojekten zu sichern: Das Uranprojekt Higginson Lake erstreckt sich über eine Grundfläche von rund 5.900 Hektar und liegt 52 Kilometer nordöstlich der Stadt Stony Rapids; es ist über den Highway 905 und den Highway 964 erreichbar. Im Uranprojekt Higginson Lake lagern zwei angedeutete Reserven mit insgesamt 4.800.000 Pfund U308*, die anhand von historischen Bohrungen ermittelt wurden. Das Uranprojekt Gorilla Lake umfasst eine Grundfläche von knapp 7.000 Hektar im Northern Mining District von Saskatchewan und liegt unweit der Uranlagerstätte Shea Creek. Die Region Athabasca beherbergt die mineralreichsten Uranlagerstätten der Welt und zeichnet für 18 % der weltweiten Uranproduktion verantwortlich.