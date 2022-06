Die Wirtschaft auf der ganzen Welt ist abhängig von einem funktionierenden Welthandel. So weit, so klar. Seit der zunehmenden Digitalisierung und doch die High-Tech-Entwicklung gilt das aber seit einigen Jahren im besonderen Maße. Eine sehr wichtige Rolle spielen die Rohstoffe, welche für moderne Technologien wie beispielsweise die E-Mobilität eine entscheidende Rolle spielen. Ohne Rohstoffe keine Produkte und Entwicklungen – und damit auch kein wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Fortschritt. Der Bedarf an Rohstoffen macht seit jeher einen Wandel durch, da immer neue Dinge gefragt sind.