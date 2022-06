Als die Corona-Pandemie im März 2020 ihren Anfang nahm, da gingen viele Aktien erst einmal auf Kurs Talfahrt. Klar, in derartigen Krisensituationen sehen einige Anlegerinnen und Anleger ihre Depots in Gefahr und reagieren entsprechend. Doch jede Krise bietet auch einige Chancen. Oder wie es der frühere US-Präsident John F. Kennedy einmal sagte: „Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen – das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit.“

Getreu diesem Motto gab es neben vielen Verlierern auch einige Gewinner an der Börse. DAX und MSCI World büßten zwar innerhalb von zwei Wochen fast einen Drittel ihres Wertes ein, doch es gab auch eine ganze Reihe von Unternehmen, denen Lockdowns und Homeoffice neue Möglichkeiten eröffneten. Dazu gehören vor allem Konzerne aus der digitalen Kommunikation, Soft- und Hardwarehersteller, Lieferdienste, sowie Gaming- und Unterhaltungsunternehmen. Durch sie war der Begriff der „Stay-at-Home-Aktien“ geschaffen. Ende 2021 taten sich die Aktien vieler dieser Unternehmen allerdings schon wieder schwer, was die Frage aufwirft, ob diese tatsächlich nur ein Trend sind, oder das Potenzial haben, auch über die Corona-Pandemie hinaus zu glänzen.

Klar ist schon jetzt, dass einige der Trends wohl mehr sind als das. Video-Konferenzen und Home-Office haben beispielsweise einen anderen Stellenwert erhalten, was Unternehmen wie TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900), Zoom (ISIN: US98980L1017) oder Microsoft (ISIN: US5949181045) auch weiterhin einen Schub geben sollte. Auch die Ideen von Streaming-Diensten, dem Online-Shopping oder Kochboxen sind welche, die sich etablieren könnten. Unternehmen, die im modernen Gaming unterwegs sind, dürften ebenfalls Stay-at-Home-Aktien liefern, die auch für die Zukunft spannend sind. Das zeigt beispielsweise der Trend im eSports. Die Gaming-Sparte hat einen riesigen Boom erlebt, der bislang nicht abklingt. Gerade die Zeit nach einer der größten weltweiten Krisen der vergangenen Jahrzehnte und einer neuen – dem Krieg in der Ukraine – könnten für Stay-at-Home-Aktien zu der Zeit werden, in denen diese endgültig im Mainstream ankommen. Die nächsten Monate und Jahre werden richtungsweisen für einen neuen Anlagetrend.