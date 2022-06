Yumy Candy schließt Partnerschaft mit Concierge Connection, einem Vertriebshändler für Luxushotels in ganz Kanada

VANCOUVER, BC, 29. Juni 2022, The Yumy Candy Company Inc. (CSE: TYUM) („Yumy“ oder das „Unternehmen“) ist für seine zuckerarmen, gesünderen Süßwaren eine Partnerschaft mit Concierge Connection, einem Lieferanten und Vertriebspartner von Lebensmitteln und Getränken für Luxushotels in ganz Kanada, eingegangen. Concierge Connection ist dafür bekannt, seine Hotelpartner mit qualitativ hochwertigen, innovativen und nachhaltigen Produkte zu beliefern. Zu den prominenten Partnern von Concierge Connection gehören Hilton Hotels and Resorts, Marriott Hotels and Resorts, Pacific Reach Properties, Hyatt Hotels, The Ritz-Carlton, Best Western und viele andere. Concierge Connection hat damit begonnen, Yumy Candy bei seinen prominenten Partnern einzuführen.

Zu den Partnern von Concierge Connection gehören unter anderem Hilton Hotels und seine Tochtergesellschaften, darunter Homewood Suites, Marriott Hotels und Pacific Reach Properties. Homewood Suites ist eine Kette von 505 Hotels, die sich im Besitz von Hilton Hotels befinden und in Kanada, den Vereinigten Staaten und Mexiko betrieben werden. Die Marke Hilton, die weltweit 6.800 Häuser in mehr als 122 Ländern betreibt, ist einer der größten Hoteliers der Welt. Neben den Homewood Suites von Hilton arbeitet Concierge Connection auch mit Marriott Hotels zusammen, das 30 Marken und 340 Hotels in Nordamerika betreibt. Pacific Reach Properties besitzt luxuriöse Häuser wie das Rosewood Hotel Georgia, ein vom Forbes-Reiseführer 2021 mit 5 Sternen bewertetes Hotel in Vancouver, Kanada, das als eines der besten Hotels in Nordamerika gilt. Neben dem Rosewood Hotel Georgia besitzt und betreibt Pacific Reach Properties ein Portfolio, zu dem das Westin Grand Vancouver, das Radisson Vancouver Airport und das Maple Leaf Quay in Toronto zählen. Außerdem ist Pacific Reach Eigentümer von Retirement Concepts, einem der größten Betreiber von Seniorenwohnungen in Westkanada und dem größten in British Columbia. Die Einführung von Yumy Candy bei den Partnern von Concierge Connection hat bereits begonnen.

Concierge Connection ist seit über 20 Jahren in der Hotelbranche tätig. Seinen Anfang verdankt es einer Leidenschaft dafür, Hoteliers zum Erfolg zu verhelfen, sowie einer Liebe zur Schokolade. Im Jahr 2001 führte Concierge Connection einen Einzelhandels-Zimmerservice ein, um Gästen ein völlig neues Erlebnis zu bieten. Concierge Connection legt großen Wert auf Gesundheit, Wohlbefinden, die Gemeinschaften, in denen es tätig ist, und den Planeten. Jede seiner führenden Marken hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit jedem verkauften Produkt in der Welt Gutes zu tun. Dies ist vergleichbar mit dem Versprechen von Yumy Candy, verwaisten Wildtieren bei der Northern Lights Wildlife Society zu helfen.