Wertstabile Konsumaktien sind im Lichte der aktuellen multiplen Störfaktoren bei den Anlegern gesucht. Es droht angesichts des Krieges in der Ukraine ein Konjunkturabschwung, wobei die verhängten Sanktionen den Welthandel und damit auch die Unternehmensgewinne schwächen. In solch einer Lage performen Aktien von Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen immer gefragt sind und welche die erhöhten Preise bei Vorprodukten an die Kunden weitergeben können. Diese Selektionskriterien treffen unter anderem auf den Weltkonzern Nestle zu. Darüber hinaus ist die Aktie weltweit bekannt und daher sehr begehrt. Der potenzielle Aktionär zahlt dafür aber einen gewissen Aufschlag in Form eines höheren KGVs. Doch Nestlé hat auf Basis 2022 bis 2024 ein Wachstum des Nettogewinns im Ausmaß von 20 Prozent geplant, was das erwartete KGV 2024 auf aktuell 21 senkt.

.

Zum Chart

.

Im übergeordneten Bild erfolgt das Kurswachstum in Stufen, wo Seitwärtsentwicklungen von Aufwärtstrends abgelöst werden und vice versa. Seit Juni 2021 verharrt der Kurs von Nestlè in so einer Seitwärtsrange, wo die Kursentwicklung in größerem zeitlichem Abstand die Supportzone bei 106,98 CHF vier mal getestet hat. Der letzte Test erfolgte Mitte Juni, wovon sich die Notierung um rund 5 Prozent wieder nach oben entwickelt hat. Dieses Level sollte im Fall einer schlechteren Marktsituation für Rückhalt sorgen. Die Zone rund um das All Time High bei 126,24 CHF wurde am 4. Januar 2022 und nochmals in der Zeitspanne von 25. April bis 4. Mai 2022 getestet. In einem möglichen Szenario sollte sich der Kurs wieder in Richtung All Time High in Bewegung setzen, nachdem Nestle trotz der schwierigen geopolitischen Lage den operativen Umsatz für 2022 laut eigenen Angaben um 5 Prozent steigern wird können. Die operative Ergebnismarge wird zwischen 17 und 17,5 Prozent angepeilt.