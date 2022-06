TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Sorgen vor einer möglichen Rezession in den USA haben am Mittwoch auch den Handel an den Börsen im Raum Asien/Pazifik belastet. Dazu trugen Daten zu einem schwachen Konsumklima sowohl in Südkorea als auch in den USA bei, wo die Kurse ihrerseits kräftig unter Druck geraten waren. Auch dass die chinesische Regierung die Quarantäneregeln für Einreisende lockerte, konnte den allgemeinen Abwärtstrend nicht aufhalten.

"Die globalen Aktienmärkte straucheln, nachdem die Daten aus den USA einen weit stärkeren Einbruch der Verbraucherstimmung zeigten als erwartet", schrieb Analyst Stephen Innes von SPI Asset Management. Sollte der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA am Freitag ähnlich schlecht ausfallen, drohe ein Ausverkauf an den Aktienmärkten.