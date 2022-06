Damon Motors entscheidet sich für EMQX - die weltweit führende Lösung für eine Cloud-vernetzte Fahrzeuginfrastruktur

Stockholm (ots/PRNewswire) - Damon Motors, Hersteller des leistungsstarken,

vollelektrischen HyperDrive-Motorradantriebs und der Flaggschiff-Modelle

HyperSport und HyperFighter, hat EMQX Enterprise für seine zukünftige

Fahrzeugdateninfrastruktur ausgewählt.



Die Fahrzeuge von Damon sollen die "intelligentesten und sichersten

vollelektrischen Motorräder der Welt" sein. Sie nutzen eine mit der Cloud

verbundene KI-Engine und ein fortschrittliches 360°-Warnsystem, um den Fahrer

kontinuierlich auf mögliche Gefahren im Straßenverkehr hinzuweisen. Die

Cloud-Datenverbindung, die auf dem weltweit führenden Anbieter von

IoT-Verbindungslösungen, EMQX, aufbaut, bietet eine

Datenübermittlungsinfrastruktur, die es der bordeigenen KI des Motorrads

ermöglicht, ihre Führung im Laufe der Zeit zu verbessern.





"Die EMQX-Lösung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Infrastruktur, der diesichere und umfassende Anbindung von Motorrädern an die Cloud ermöglicht", soRob Charter, Director of Engineering bei Damon.EMQX ist eine Cloud-native Messaging-Plattform für das Internet der Dinge (IoT),die auf 100 Millionen gleichzeitige Geräteverbindungen skaliert werden kann.Verwendung von Open-Source-Clustering-Technologie und offenenStandard-IoT-Protokollen wie Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). EMQXkann große Datenmengen von IoT-Geräten, wie z. B. Fahrzeugsensoren, sicher indie Cloud übertragen und Steuermeldungen aus der Cloud zuverlässig an die Gerätezurücksenden.Das Fahrzeugsicherheitssystem CoPilot von Damon sammelt Straßen- und Fahrdatenmithilfe einer Reihe von Kameras, Radar und nicht-visuellen Sensoren. Daseingebaute neuronale Netzwerk scannt kontinuierlich nach potenziellen Gefahrenund warnt den Fahrer durch haptisches Feedback am Lenker, integrierte LEDs inder Windschutzscheibe, Front- und Rückfahrkameras sowie Radaranzeigen mit großerReichweite.Mithilfe von Daten, die von Fahrzeugen und Umgebungen auf der ganzen Weltgesammelt und über die EMQX-Plattform ausgetauscht werden, kann die CoPilot-KIim Laufe der Zeit verbessert werden, um sinnvollere Interaktionen zu liefern,die auf das individuelle Verhalten des Fahrers abgestimmt sind."Was Damon Motors mit CoPilot macht, ist ein riesiger Fortschritt für dieFahrzeugkonnektivität und die Sicherheit der Fahrer", kommentiert Dylan Kennedy,General Manager von EMQ Technologies. "Es erfordert eine Verschmelzung vonPräzisionssensorik, Edge Computing, maschinellem Lernen und Mobilität, waswirklich beeindruckend ist. Die Tatsache, dass wir die Dateninfrastruktur mitunserer erstklassigen EMQX-Lösung zur Verfügung stellen und damit dazu