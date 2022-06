Der Aktienmarkt beginnt nun die kommende Rezession einzupreisen, nachdem die Konjunkturdaten vor allem (aber nicht nur) aus den USA immer schwächer werden. Kein Wunder: Unternehmen und Konsumenten sind von zwei Seiten in der Zange: die Kosten sind stark gestiegen durch die himmelhohe Inflation, gleichzeitig wird Geld teurer und knapper. Nun aber müssen die Notenbanken die Inflation bekämpfen - jene Inflation, die die Notenbanken selbst durch ihre exzessive Geldpolitik ausgelöst haben. Man hat den Geist aus der Flasche gelassen - und bei dem Versuch, den Geist wieder in die Flasche zu bekommen, geht die Flasche kaputt (ergo: die Wirtschaft in die Rezession), weil die Schulden-Bombe keine hohen Zinsen vertragen kann. Am Aktienmarkt der USA dürften wir die Tiefs nach der 8%-Erholung im S&P 500 wiedersehen..

Hinweise aus Video: