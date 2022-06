Gute Kirschenernte 2022 erwartet Zehnjahresdurchschnitt voraussichtlich um fast 20 % übertroffen

WIESBADEN (ots) - Die deutschen Obstbaubetriebe erwarten in diesem Sommer eine

deutlich höhere Kirschenernte als im Jahr 2021. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) nach einer ersten Schätzung zum Stichtag 10. Juni 2022 mitteilt,

gehen die Betriebe von einer Gesamterntemenge für Süß- und Sauerkirschen von 54

700 Tonnen aus. Dies entspricht einem deutlichen Zuwachs in Höhe von 42,6 %

gegenüber dem Vorjahr (38 400 Tonnen) oder 19,5 % zum Zehnjahresdurchschnitt der

Jahre 2012 bis 2021 (45 800 Tonnen).



Erntemenge an Süßkirschen voraussichtlich fast 50 % höher als im Vorjahr