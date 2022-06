Wirtschaft Bundesregierung vereinbart Maßnahmen gegen Flughafen-Chaos

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat sich auf Maßnahmen zur "kurzfristigen Abhilfe" der sich zuspitzenden Situation an den deutschen Flughäfen geeinigt. "Wir ermöglichen, dass die Unternehmen Hilfskräfte aus dem Ausland, vor allem aus der Türkei einsetzen können", sagte Innenministerin Nancy Faeser (SPD) am Mittwoch in Berlin.



Die nötigen Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse werde man rasch erteilen. Lohndumping solle aber verhindert werden. Zudem seien für die Hilfskräfte strenge Sicherheitsauflagen nötig.