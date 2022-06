Unterstützung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fiege setzt KI-basiertes Exoskelett Cray X ein (FOTO)

Greven/Augsburg (ots) - Im Fiege Mega Center Ibbenbüren unterstützen smarte und

voll vernetzte Exoskelette die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des

Logistikdienstleisters beim schweren Heben und auf langen Laufwegen bei der Be-

und Entladung und in der Kommissionierung



Mit 155.000 Quadratmetern Logistikfläche, gut 800 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern sowie 55 Millionen Teilen im Warenausgang pro Jahr zählt das Fiege

Mega Center Ibbenbüren zu den großen Logistikzentren in Europa. Viele der Kunden

am Standort wachsen stetig, benötigte Flächen werden immer größer, Wege bei der

Kommissionierung werden mitunter länger. Um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

nachhaltig und effektiv bei der Arbeit zu unterstützen, setzt das

Familienunternehmen Fiege seit Juni 2022 das KI-basierte Exoskelett Cray X von

German Bionic ein.