SAS ist Microsoft Global Independent Software Vendor Partner of the Year 2022

Heidelberg (ots) - SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für

Analytics und künstliche Intelligenz (KI), wurde von Microsoft als "Global

Independent Software Vendor Partner of the Year 2022" ausgezeichnet. Der Award

würdigt herausragende Innovation bei der Umsetzung von Kundenlösungen mit dem

Einsatz von Microsoft-Technologie. Besondere Erwähnung findet dabei die

Unterstützung der Kunden bei der Migration auf die Analytics-Plattform SAS Viya

Microsoft Azure.



"Vor zwei Jahren haben wir die strategische Partnerschaft zwischen SAS und

Microsoft mit dem gemeinsamen Ziel geschlossen, unseren Kunden bessere

Entscheidungen in der Cloud zu ermöglichen", erklärt Gavin Day, Senior Vice

President of Corporate Programs bei SAS.