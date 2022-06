Beste Anwälte 2022 im Bereich M&A - Marc Klaas, MTR Rechtsanwälte, im Ranking gelistet

Köln (ots) - In Kooperation mit dem US-Verlag Best Lawyers kürt das Handelsblatt

jedes Jahr "Deutschlands Beste Anwälte". Für den Bereich Fusionen und Übernahmen

wurde Rechtsanwalt Marc Klaas, MTR Rechtsanwälte, erneut in das Ranking

aufgenommen.



Damit ist Rechtsanwalt Klaas zum dritten Mal in Folge bei den "Best Lawyers" für

den Bereich M&A gelistet. Das darf als Zeichen für die große Expertise gewertet

werden, die Rechtsanwalt Klaas bei Unternehmenstransaktionen auch in einem

schwierigen Marktumfeld auszeichnet. Gleichzeitig ist die Aufnahme in das

Ranking für Rechtsanwalt Klaas und das Team der Wirtschaftskanzlei MTR

Rechtsanwälte auch Ansporn, das hohe Niveau in der Betreuung der Mandanten

beizubehalten und auszubauen.