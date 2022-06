Entsetzen in Niederlanden nach Eskalation von Bauernprotesten

DEN HAAG (dpa-AFX) - Mit Entsetzen haben niederländische Politiker auf gewalttätige Bauernproteste reagiert. Er habe mit Abscheu die entsetzlichen Bilder gesehen, sagte Ministerpräsident Mark Rutte am Rande des Nato-Gipfels am Mittwoch in Madrid. "Dieses Verhalten sprengt alle Grenzen."

In der Nacht hatten Bauern mit Treckern eine Polizeisperre vor dem Haus von Umweltministerin Christianne van der Wal durchbrochen und Gülle abgeladen. Auch an anderen Orten hatten Bauern Politiker bedroht, Polizeiautos beschädigt und Brände gelegt. Der Regierungschef nannte dies unakzeptabel: "Man lädt keine Gülle ab, man macht Kindern keine Angst und bringt keine Familien in Gefahr."