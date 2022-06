Neue Curelator-Studie zeigt, dass über 90 % der Faktoren, die Menschen für Migräneauslöser halten, keine sind

Die Auslöser von Migräneanfällen sind klinisch bedeutsam, da sie bestimmen können, wann und warum die Anfälle bei einzelnen Patienten auftreten.

Bei der Anmeldung zur Studie wurden die Teilnehmer gebeten, ihre vermuteten, selbst angegebenen Auslöser anzugeben. Nach 90 Tagen täglicher Aufzeichnung der Exposition gegenüber den vermuteten Auslösern wurde festgestellt, dass bei mehr als zwei Dritteln der Teilnehmer selbst die am häufigsten vermuteten Auslöser statistisch nicht mit ihren Anfällen in Verbindung gebracht wurden.

Aus diesem Grund ist die tägliche Aufzeichnung der Auslöserexposition und die anschließende statistische Analyse des Zusammenhangs mit den Anfällen von entscheidender Bedeutung für die genaue Bestimmung der potenziellen Auslöser und Vorwarnsymptome einer Person.

CAMBRIDGE, Mass, 9. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Curelator Inc. gab heute neue Daten aus einer longitudinalen Beobachtungs-Kohortenstudie mit 328 Migränepatienten bekannt, die sich zwischen Oktober 2014 und Juni 2017 registrierten, um ihre Kopfschmerzen mithilfe der N1-Headache-Anwendung prospektiv zu verfolgen. 90 Tage lang gaben die N1-Headache-Benutzer täglich Daten über Kopfschmerzsymptome sowie potenzielle Auslöser und Vorwarnsymptome ein, die mit dem Anfallsrisiko in Verbindung gebracht werden können.

Bei diesen Personen lag die durchschnittliche Anzahl der mäßig oder stark vermuteten Auslöser bei 28 pro Person, ausgewählt aus einer Liste von bis zu 38 möglichen Auslösern. Davon wurden in den statistischen Modellen nur durchschnittlich 2,2 Auslöser pro Person mit einem erhöhten Risiko für Anfälle in Verbindung gebracht. Die am häufigsten vermuteten Auslöser (Schlafqualität, Stress, Müdigkeit/Erschöpfung, Schlafdauer, Dehydrierung, Nackenschmerzen, verpasste Mahlzeiten, Überanstrengung der Augen, Luftdruck und Angstzustände) waren bei weniger als 33 % der Personen, die sie vermuteten, statistisch assoziiert, mit Ausnahme von Nackenschmerzen (39 %).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Menschen mit Migräne glauben, dass viele Auslöser zu ihren Anfällen beitragen können, aber nur sehr wenige dieser Auslöser zeigen einen statistischen Zusammenhang mit dem Auftreten von Anfällen auf individueller Ebene. Verhaltensstrategien in Verbindung mit einem verbesserten persönlichen Wissen über mögliche Auslöser und Vorwarnsymptome können Menschen mit Migräne helfen, das Risiko neuer Anfälle zu verringern.