MANILA (dpa-AFX) - Dem philippinischen Online-Nachrichtenportal Rappler der regierungskritischen Nobelpreisträgerin Maria Ressa droht nach einer Behördenentscheidung das endgültige Aus. Die Börsenaufsicht SEC ordnete am Dienstag wegen angeblicher Verstöße gegen Vorschriften zum ausländischen Besitz von Medienunternehmen die Streichung aus dem Handelsregister an, wie die Behörde am Mittwoch bestätigte. Man werde sich dagegen wehren, kündigte Chefredakteurin Ressa an.

"Wir arbeiten weiter", sagte die Journalistin am Mittwoch. Es sei alles wie immer. Man werde dem rechtlichen Prozedere folgen und weiterhin für die eigenen Rechte eintreten. "Es ist wie Treibsand, wenn man sich nicht auf die Rechtsstaatlichkeit verlassen kann." Rappler-Anwalt Francis Lim erklärte, die Entscheidung könne noch angefochten werden. Das Unternehmen werde alle verfügbaren rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen.