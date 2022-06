Verdacht auf Abgasbetrug Ermittler durchsuchen Büros bei Hyundai und Kia / Staatsanwaltschaft schweigt sich im Dieselskandal zu Fiat Chrysler aus

Lahr (ots) - Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat im Diesel-Abgasskandal der

Automobilindustrie erneut zugeschlagen. Büros des Automobilherstellers Hyundai

und seiner Tochter Kia sind unter dem Verdacht unzulässiger Manipulationen an

Dieselfahrzeugen durchsucht worden. Rund 140 Ermittler waren in Deutschland und

Luxemburg zu Razzien in acht Gebäuden ausgerückt, teilte die zuständige

Staatsanwaltschaft Frankfurt am 28. Juni 2022 mit. Der Abgasskandal ist für die

Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer daher noch lange nicht zu Ende. Das zeigt

die Razzia deutlich. Bereits vor zwei Jahren hatte die Staatsanwaltschaft

Frankfurt Büroräume von Fiat Chrysler und Iveco in mehreren Ländern gefilzt.

2020 kam so der Abgasskandal vor allem bei den Wohnmobilen in Gang.

Wie bei VW, Daimler & Co? Hyundai und Kia manipulieren Abgaswerte