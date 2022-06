"Wenn Investoren die Herausforderungen auf allen Märkten betrachten, sticht China wirklich als etwas hervor, das eine Widerstandsfähigkeit oder einen sicheren Hafen vor vielen dieser Risiken bietet", sagte Mixo Das, Asien-Aktienstratege bei JPMorgan, in einem Fernsehinterview auf Bloomberg. "China ist der Markt, der derzeit am wenigsten unkäuflich ist."

Der JPMorgan-Analyst fügte hinzu, dass Chinas Lockerung einiger Maßnahmen den Aktienmarkt in eine "sehr gute Position" bringe, insbesondere bei extrem günstigen relativen Bewertungen.

Der in Hongkong ansässige Stratege reiht sich damit in eine wachsende Liste von Marktteilnehmern ein, die die Aussichten Chinas in diesem Monat optimistischer einschätzen. Wie Bloomberg berichtet, verhalf das dem CSI 300 in diesem Quartal zu der größten Outperformance seit 2014.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion