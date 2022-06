Geschäftsklimaumfrage AHK Japan und der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Japan wichtiger Baustein in der Diversifizierungsstrategie multinational tätiger deutscher Unternehmen

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Tokio/Berlin (ots) - 96 Prozent der deutschen Unternehmen in Japan schätzen dasLand als Stabilitätsanker in unsicheren Zeiten- Anteil deutscher Unternehmen mit Asien-Zentrale in Japan nimmt zu (+6Prozentpunkte)- Präsenz in Japan treibt globalen Konzernumsatz; 43 Prozent der befragtenUnternehmen (i. Vj. 16 Prozent) erzielen dreimal höheren Umsatz außerhalbJapans als in Japan selbst- Drittmarktgeschäft deutscher Unternehmen in Japan steigt deutlich auf 58Prozent (i. Vj. 48 Prozent)- Russland-Ukraine-Krieg wirkt bis nach Japan: 74 Prozent der deutschenUnternehmen in Japan indirekt von Sanktionen durch Russland-Ukraine-Kriegbetroffen; 17 Prozent direkt betroffen- Optimismus für 2022: 75 Prozent der deutschen Unternehmen erwartenUmsatzwachstum in Japan - 55 Prozent steigende Gewinne.- 50 Prozent der Befragten sagen, dass Japan im Bereich der Einwanderungspolitikvon Deutschland lernen kann, während 33 Prozent anmerken, dass Deutschland beider Begrenzung von Klumpenrisiken von Japan lernen kannDas Geschäft mit Japan und aus Japan heraus gewinnt nicht zuletzt vor demHintergrund des Russland-Ukraine-Kriegs für deutsche Unternehmen an Bedeutung.Das zeigteine gemeinsame Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer inJapan und KPMG in Deutschland. So ist der Anteil der befragten deutschenUnternehmen, die ihre Asien-Zentrale in Japan haben, gegenüber dem Vorjahr um 6Prozentpunkte gestiegen. Zudem hat sich der Anteil der deutschen Unternehmen,die als Konzern dreimal mehr Umsätze außerhalb Japans als in Japan tätigen,gegenüber dem Vorjahr auf 43Prozent fast verdreifacht. Ebenso kooperieren jetzt58 Prozent der befragten deutschen Unternehmen (versus 48 Prozent i. Vj.) mitjapanischen Unternehmen auf Drittmärkten bei gemeinsamen Projekten und nutzendabei deren traditionell guten Zugänge, insbesondere in Asien."Diese Entwicklung unterstreicht nachdrücklich die strategische Bedeutung Japansfür deutsche Unternehmen. Der Russland-Ukraine-Krieg hat zu einer Neubewertungder Risikoposition multinational tätiger deutscher Unternehmen geführt. Dererste Besuch von Bundeskanzler Scholz in Asien führte ihn Ende April nach Japan.Die Entscheidung, die bilateralen Beziehungen durch regelmäßigeRegierungskonsultationen zu intensivieren, unterstreicht die zunehmende RelevanzJapans. Beide Länder wollen bei zentralen globalen Herausforderungen beimKlimaschutz, bei der Sicherung von Lieferketten und beim Erhalt freierHandelswege noch enger zusammenarbeiten. Davon wird die deutsche Wirtschaft inZeiten fortgesetzter Entkopplung der beiden größten Wirtschaftsmächte USA undChina profitieren", so Andreas Glunz, Bereichsvorstand International Business