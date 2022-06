Deloitte Broadband Consumer Survey 2022 / Stabilität schlägt Speed

--------------------------------------------------------------

Hier geht's zur Studie

- Zuverlässigkeit des Breitbandanschlusses hat für Kosument:innen oberstePriorität.- 27 Prozent der Befragten surfen nach wie vor mit Geschwindigkeiten bis 50MBit/s - dennoch weiterhin hohe Zufriedenheit mit bestehenden Anschlüssen.- Interesse an Fixed Wireless Access (FWA) weiter ansteigend.Regelmäßig im Homeoffice arbeiten, dazu mehr und mehr vernetzte Hardware in deneigenen vier Wänden und die neuesten Streaming-Angebote immer auf Abruf: KeinWunder, dass das heutige Internet-Nutzungsverhalten entsprechend leistungsfähigeAnschlüsse einfordert. Die zweite Ausgabe des Broadband Consumer Survey zeigteinmal mehr, dass Highspeed dabei nicht die entscheidende Größe ist, die die2.000 von Deloitte befragten Verbraucher:innen in Deutschland in punctoBreitbandanschluss bewegt.Zuverlässigkeit ist TrumpfDer Trend aus dem Vorjahr setzt sich fort: Ein stabiles Netz hat für dieSurvey-Teilnehmenden Vorrang, 94 Prozent wollen eine zuverlässigeInternetverbindung in ihren Haushalten nicht missen. Würde ein neuerInternetanschluss bei den Befragten Einzug halten, steht Stabilität mit Abstandan erster Stelle der Prioritätenliste (82%), gefolgt von Preisgünstigkeit (63%)und einer guten Inhouse-Vernetzung (62%). Hohe Download- (49%) bzw.Uploadgeschwindigkeiten (37%) folgen erst mit einigem Abstand.Umgekehrt zeigt sich bei den wahrgenommenen Problemen rund um den eigenenAnschluss ein ganz ähnliches Bild: Auch hier steht der Wunsch nach mehrStabilität (24%) auf Platz 1 der größten Ärgernisse. Noch immer treten bei knapp30 Prozent der Teilnehmenden mindestens einmal im Monat Verbindungsprobleme auf- keine Verbesserung im Vergleich zur Vorjahresstudie. Nicht ausreichendeDownload- und Uploadraten stehen hingegen nicht mehr im Brennpunkt: Nur 12Prozent bemängeln zu langsame Downloadgeschwindigkeiten, 7 Prozent geht derUpload nicht schnell genug. Zum Vergleich: Vor einem Jahr lagen die Nennungennoch bei 17 bzw. 9 Prozent."Wer auf Anbieterseite ausschließlich auf Schnelligkeit setzt und den FaktorZuverlässigkeit nachrangig behandelt, agiert an den aktuell noch vorherrschendenBedürfnissen der Kund:innen an einen Breitbandanschluss ein Stück weit vorbei",so Dieter Trimmel, Partner Strategy TMT bei Deloitte. "Für Netzbetreiber lohntes sich, den Aspekt Zuverlässigkeit nicht nur verstärkt in den Fokus derVermarktung zu stellen, sondern aktiv aufzunehmen - etwa mit umfangreichen und