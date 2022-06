Guter Zusammenhalt gleich Effektive Kollaboration? Die Gleichung geht in deutschen Büros nicht auf (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Vier von fünf Büroangestellten fühlen sich ihrem Team

verbunden // Tools und Unternehmenskultur hemmen jedoch die Zusammenarbeit



Eine gute Nachricht für Unternehmen: Laut einer aktuellen Studie* von Atlassian,

einem führenden Anbieter von Software für Teamzusammenarbeit und Produktivität

wie Jira, Confluence, Bitbucket und Trello, fühlen sich etwa drei Viertel der

deutschen Büroarbeiter (73 Prozent) mit ihrem Arbeitgeber verbunden. Noch besser

sieht es bei dem Zusammenhalt innerhalb ihrer Teams aus, hier liegt der Wert

sogar bei 80 Prozent. Beste Voraussetzungen also für eine gute

Kollaborationskultur, oder?





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Doch ganz so einfach ist es offenbar nicht, nur gut die Hälfte der Befragten (52Prozent) ist zufrieden mit der Kollaborationskultur ihres Unternehmens. Wennaber nicht fehlender Zusammenhalt in der Belegschaft der Grund für dieunzureichende Zusammenarbeit ist, was dann? Möglicherweise sind es dieUnternehmenskultur und die verwendeten Tools: Nur 55 bzw. 54 Prozent derBüroarbeiter sind der Meinung, dass diese die Zusammenarbeit mit Kollegenfördern. Unternehmen sollten daher an diesen Stellschrauben drehen, um dieKollaboration zu stärken.Was tun die Unternehmen für gute Kollaboration? Weniger!Zuletzt scheinen Unternehmen hinsichtlich der Förderung der Zusammenarbeit eherRückschritte gemacht zu haben. Bei der Auswertung des diesjährigen CollaborationMaturity Score, der den Grad der digitalen Zusammenarbeit ausweist, erreichendeutsche Unternehmen nur noch einen Wert von 3,2 auf einer Skala von eins bisfünf - ein Minus von 0,2 Punkten im Vergleich zum Vorjahr. Womöglich habenUnternehmen im zweiten Jahr der Pandemie die Weiterentwicklung und Verbesserungder Kollaborationskultur nicht mehr so stark priorisiert wie noch im ersten.Jetzt muss evaluiert werden, wie sich schnell Verbesserungen erzielen lassen.Hierzu gehört zum Beispiel eine Bestandsaufnahme der Tools: Wie werden dieseverwendet, welche Probleme tauchen dabei auf, welche Funktionen fehlen undwerden sie überhaupt effizient eingesetzt? Auch sollten Unternehmen BestPractices, die bisher vielleicht nur in einzelnen Abteilungen umgesetzt werden,ausweiten und optimieren. Prinzipiell müssen sie aufgeschlossen gegenüberVeränderungen und Experimenten sein, dürfen ihre Mitarbeiter aber auch nichtüberfordern. Um diesen Balanceakt zu schaffen, sollten sie agil vorgehen undnach entsprechender Testphase auch Lösungen verwerfen, die nicht funktionieren.So können Unternehmen ihre Kollaborationskultur verbessern, woraus sie und ihre