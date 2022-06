gevekom eröffnet neuen Contact Center Standort in Sarajevo (FOTO)

Dresden / Sarajevo (ots) - Der Contact Center Dienstleister gevekom, Dresden,

hat in Sarajevo, Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina, einen neuen Standort

eröffnet. Sarajevo ist der elfte Standort von gevekom, nach Varna, Burgas und

Belgrad Nummer vier in Osteuropa. Am neuen Standort wurden alle Agenten und

Führungskräfte vom vorherigen Callcenter-Betreiber übernommen, der International

Service Experts Sarajevo (ISE). Bis Jahresende will gevekom in Sarajevo 200 neue

Mitarbeitende am Standort und in Home Offices einstellen.



Hintergrund der Expansion nach Bosnien und Herzegowina ist die anhaltend große

Nachfrage seitens bestehender und neuer gevekom-Kunden nach

Nearshore-Kapazitäten.