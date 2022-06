LEONINE Studios startet umfassende Aus- und Weiterbildungsinitiative / Duales Studium, Trainee Programm, Weiterbildung (FOTO)

--------------------------------------------------------------

München (ots) -





- Dualer Studiengang Produktionsmanagement Film und TV (B.A.)- Trainee-Programm im Bereich Produktionsmanagement- Weiterbildung Produktionsleitung und FilmgeschäftsführungLEONINE Studios, eines der führenden deutschen Medienunternehmen, startet eineumfassende Aus- und Weiterbildungsinitiative mit attraktivenQualifizierungsangeboten an den unternehmenseigenen Produktionsstandorten inMünchen und Köln. Mit einem Bildungskonzept, das auf drei Säulen beruht,begegnet LEONINE Studios dem steigenden Personalbedarf, insbesondere imProduktionsbereich. Erfahrene Mentor*innen aus den Produktionsunternehmen derLEONINE Studios, die für preisgekrönte Produktionen stehen, begleiten diepraxisnahen Aus- und Weiterbildungsinitiativen.Max Wiedemann, Chief Production & Chief Business Development Officer bei LEONINEStudios: "Der Fachkräftemangel ist in unserer Branche ein allgegenwärtiges undbeherrschendes Thema, das auch uns als führendes Medienunternehmen sehrbeschäftigt. Nach intensiven Gesprächen mit Marktteilnehmern,Ausbildungsinstitutionen und Mitbewerbern haben wir uns dazu entschlossen, einumfangreiches Aus- und Weiterbildungsprogramm ins Leben zu rufen, um in einemersten Schritt ein Angebot für den Zugang zu unserer Branche und dieWeiterbildung in einigen aktuell besonders gefragten produktionellen Gewerken zuschaffen. Mit unserem Qualitätsanspruch und der Expertise unsererMitarbeiter*innen, können wir Berufseinsteigern und Berufserfahrenen ein Umfeldbieten, in dem Theorie und Praxis perfekt miteinander verknüpft sind. Dasschafft einen großen Mehrwert für alle Seiten."Sarah Fischer, Head of HR bei LEONINE Studios: "Wir wollen spannende beruflichePerspektiven aufzeigen und mehr Menschen für unsere Branche begeistern, deshalbfreuen wir uns sehr, dass wir innerhalb der letzten Monate in Kooperation mitder Hochschule Ansbach und der Produzentenallianz ein so attraktives Aus- undWeiterbildungsangebot schaffen konnten. Dabei kombinieren wir die Theorie miteinem umfangreichen Mentoring-Programm, das im praktischen Teil der Aus- undWeiterbildung die zentrale Rolle spielt. Unsere Studierenden, Trainees und dieTeilnehmer*innen an unseren Weiterbildungsinitiativen werden von Anfang an engdurch versierte Expert*innen aus unseren Produktionsteams begleitet und werdenenorm von deren Erfahrungsschatz profitieren."