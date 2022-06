Firmenkundengeschäft der deutschen Banken zeigt sich vorläufig erholt / Corporate-Banking-Index von Bain

München (ots) -



- Profitabilität im zweiten Halbjahr 2021 war so hoch wie zuletzt 2015

- Eigenkapitalrendite nähert sich wieder den Kapitalkosten

- Rückläufige Risikovorsorge und Refinanzierungsoptionen für Banken bei der EZB

begünstigen den Aufwärtstrend

- Ukraine-Krieg, Konjunkturschwäche und Inflation bergen neue Risiken



Nach jahrelanger Talfahrt und dem pandemiebedingten Einbruch 2020 hat sich das

Firmenkundengeschäft der Kreditinstitute in Deutschland spürbar erholt -

zumindest vorläufig. So ist der Corporate-Banking-Index der internationalen

Unternehmensberatung Bain & Company in der Dimension Ertrag im zweiten Halbjahr

2021 auf den höchsten Wert seit acht Jahren gestiegen (Abbildung). Und der

Profitabilitätsindex ist erstmals wieder auf dem gleichen Niveau wie 2015.