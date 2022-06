"Jeden Tag ein bisschen besser werden" - Wie woom die Fahrradproduktion nachhaltiger macht

Klosterneuburg (ots) - Nachhaltigkeitscheck bei woom



Mehrere neue Initiativen sollen die Kinder- und Jugendfahrräder von woom noch

nachhaltiger machen: Zum ambitionierten CO2-Reduktionsziel von 42 % kommt die

Unterstützung der branchenweiten Nachhaltigkeitsinitiativen Bike Charta und

Shift Cycling Commitment. Außerdem fördert der internationale Kinder- und

Jugendfahrradhersteller aus Klosterneuburg die nachhaltige Mobilität seiner

Mitarbeiter*innen.



"Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein Schlagwort, sondern gelebte

Unternehmensphilosophie", sagt woom CEO Mathias Ihlenfeld. "Jedes woom bike ist

ein nachhaltiges Produkt mit dem Potenzial, die Welt ein bisschen besser zu

machen."





Damit gebe man sich bei woom allerdings nicht zufrieden: "Wir befinden uns ineinem vielschichtigen Prozess, der darauf abzielt, jeden Aspekt unsererProduktion nachhaltiger zu gestalten."Neues CO2-Reduktionsziel: 42 % bis 2030Bis zum Jahr 2030 will woom den Ausstoß an klimaschädlichen Emissionen (umfasstsind alle direkten Emissionen sowie der Energieverbrauch an denUnternehmensstandorten) um 42 % reduzieren. Dieses Reduktionsziel ist von derScience Based Targets Initiative (SBTi), der weltweit bekanntesten undrenommiertesten Klimaschutzinitiative, anerkannt und auf deren Webseiteveröffentlicht: https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-actionDie Science Based Targets Initiative - eine Kooperation von Carbon DisclosureProject, UN Global Compact, World Resources Institute und WWF - unterstütztUnternehmen dabei, individuelle, wissenschaftlich basierte CO2-Reduktionszielezu setzen. Weltweit sind bereits mehr als 2.100 Unternehmen an SBTi beteiligt.Ziel dabei: die globale Erhitzung auf maximal 1,5°C zu begrenzen wie es dasPariser Abkommen zum Klimaschutz vorsieht.Ökologische und soziale Nachhaltigkeitsstandards in der FahrradindustrieNachhaltigkeit ist eines der sieben großen Unternehmensziele von woom und solljeden Geschäftsbereich des Unternehmens kennzeichnen. Erst vor kurzem hat sichwoom zwei Nachhaltigkeitsinitiativen angeschlossen, die ökologische und sozialeStandards in der Fahrradindustrie festschreiben: Im März 2022 unterzeichnetewoom die Bike Charta (https://www.bikebrainpool.de/bike-charta.html) - einAktionsplan für soziale Verantwortung von Unternehmen, für Ressourcenschonung,Nachhaltigkeit und Klimaschutz von Produkten und Dienstleistungen in derFahrradbranche. Die zweite Initiative ist das Climate Commitment(https://www.shiftcyclingculture.com/climatecommitment) derNon-Profit-Initiative "Shift Cycling Culture": Eine Erklärung von Unternehmen in