BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Dienstagabend viele junge Zuschauer vor den Fernseher gelockt. Mit einem Marktanteil von 11,5 Prozent erzielte der SPD-Politiker in der Sondersendung "Farbe bekennen" die stärkste Einschaltquote der Primetime unter den 14- bis 49-Jährigen. In dem Format äußerte sich der Regierungschef unter anderem zur Unterstützung für die Ukraine im russischen Angriffskrieg. Die Sendung im Ersten verfolgten im Gesamtpublikum 3,19 Millionen (13,8 Prozent).

Danach kam die Anwaltsserie "Die Kanzlei" mit Herbert Knaup, Sabine Postel und Oliver Wnuk auf 3,60 Millionen (15,2 Prozent), im Anschluss wollten 4,51 Millionen (19,1 Prozent) die Arztserie "In aller Freundschaft" mit Thomas Koch und Annett Renneberg sehen.