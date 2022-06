Mehr als die Hälfte aller Deutschen ist unzufrieden mit dem Bewerbungsprozess / Studie von CleverConnect zeigt, Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen, Bewerber innen für sich zu gewinnen (FOTO)

München (ots) -



- 53 % der Arbeitssuchenden in Deutschland haben bereits schlechte Erfahrungen

im Bewerbungsprozesses gemacht

- Jeder Dritte bevorzugt bei der Stellensuche die Karriereseiten eines

Unternehmens, gefolgt von Stellenbörsen sowie dem persönlichen und beruflichen

Netzwerk

- Offen für Neues: Mehr als die Hälfte akzeptiert innovative Bewerbungsmethoden

wie Videointerviews oder Online-Tests

- Der Inhalt der Arbeit ist für 45 % das wichtigste Kriterium bei der Jobsuche



CleverConnect (https://www.cleverconnect.com/de/) , ein führender Spezialist für

Cloud-basierte Recruiting-Lösungen, veröffentlicht die Ergebnisse einer

repräsentativen Studie zum Bewerber:innen-Verhalten in Deutschland in Bezug auf

Ansprüche, Wünsche und Kriterien bei der Jobsuche. Das Ergebnis: Noch bevor

Unternehmen die Chancen haben, potenzielle Talente von sich zu überzeugen, haben

sie sie bereits entlang des Bewerbungsprozesses verloren.