In dieser Ausgabe präsentiert der bekannte Seeking Alpha Autor "The European View" 20 Dividenden-Aktien mit einer außergewöhnlich hohen Dividendenrendite und schauen uns 3 davon genauer an. Mit dabei sind die US-Titel Altria und PetMed Express sowie die deutsche Fuchs Petrolub. Dabei beantworten wir alle für eine Kaufentscheidung wesentlichen Fragen:

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer