MYFLEXBOX expandiert nach Deutschland

Salzburg (ots) - Corporate Startup der Salzburg AG auf Erfolgskurs



Weniger als vier Jahre nach der Gründung steht MYFLEXBOX, das größte

anbieterunabhängige Smart-Locker-Netzwerk Österreichs, vor der Expansion nach

Deutschland. Mit Herbst 2022 sind die smarten Paketstationen auch in Deutschland

verfügbar. Bis 2030 will das Corporate Startup der Salzburg AG den deutschen

Nachbarn eine ähnliche Netzwerkdichte wie in Österreich bieten, um die Smart

City-Logistik nachhaltiger zu gestalten. Der Erfolgskurs des jungen Unternehmens

setzt sich nun mit der Ausgliederung aus dem Mutterkonzern fort. Mit 1. Juli

2022 wird die MYFLEXBOX eine 100%-ige Tochter der Salzburg AG.



Mit ihrer einzigartigen Software gehört MYFLEXBOX zu den Vorreitern im Bereich

anbieterunabhängiger Smart-Locker-Systeme. Der Erfolg des Unternehmens basiert

auf der schnellen Anbindung der Paketdienstleister und einem großen Netzwerk an

Standortpartnern. Knapp vier Jahre nach der Gründung erfolgt jetzt der nächste

große Schritt: Schon bald werden auch in Deutschland die ersten

anbieterunabhängigen Paketstationen mit zahlreichen Serviceleistungen punkten.

Bis 2030 ist eine ähnliche Netzwerkdichte wie in Österreich geplant. Hier sollen

bis Ende 2025 bis zu 1.000 MYFLEXBOX-Locker errichtet sein.