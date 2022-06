iff-Überschuldungsreport 2022 Energiekrise verschärft Situation für Überschuldete

Hamburg/Nürnberg (ots) - "Haushalte mit geringem Einkommen haben kaum

Möglichkeiten, mithilfe von Ersparnissen die Preissteigerungen aufzufangen,

wurden sie doch in vielen Fällen bereits während der Covid-19-Krise aufgezehrt.

Sie können so schnell in eine finanzielle Schieflage geraten", betont Dr. Sally

Peters, Geschäftsführerin des Instituts für Finanzdienstleistungen (iff) in

Hamburg.



Seit 2006 veröffentlicht das iff zusammen mit Deutschland im Plus - der Stiftung

für private Überschuldungsprävention den Überschuldungsreport. Hier wird die

Situation der Ratsuchenden von Schuldnerberatungen analysiert. Die

Veröffentlichung der letztjährigen Creditreform-Zahlen sorgte für großes

Erstaunen, denn im Vergleich zum Jahr 2020 sank die Überschuldungsquote um mehr

als einen Prozentpunkt auf 8,86 Prozent, das entspricht 3,08 Mio. Haushalten

bzw. 6,16 Mio. Personen. Hierbei handelt es sich um den niedrigsten Wert seit

Beginn der Auswertungen im Jahr 2004. Dr. Sally Peters warnt hierzu aber: "Die

gesunkene Überschuldungsquote sollte nicht als Zeichen der Entwarnung

interpretiert werden. Erfahrungsgemäß zeigen sich die Auswirkungen

wirtschaftlicher Krisen auf Verbraucherinnen und Verbraucher verzögert. Zudem

ist die finanzielle Lage durch die Energiepreise insbesondere für

Geringverdiener weiterhin sehr angespannt."