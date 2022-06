Bertelsmann vernetzt sich mit internationalen Top-Studierenden (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- 14. Ausgabe von Karriere-Veranstaltung "Talent Meets Bertelsmann"

- Bertelsmann-Management diskutiert mit internationalen Top-Studierenden

- Mehr als 50 Teilnehmer:innen aus ganz Europa

- Fokus auf den Themen Tech & Data

- Dreitägiges Event mit Workshops, Karriere-Coaching und Konzert in Berlin



Bertelsmann lädt Top-Student:innen aus ganz Europa zu sich ein: In der

Hauptstadtrepräsentanz des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und

Bildungsunternehmens findet die 14. Ausgabe der Karriere-Veranstaltung 'Talent

Meets Bertelsmann' statt. Mehrere Hundert Bewerber:innen hatten sich für das

Event beworben. Mehr als 50 von ihnen sind nach Berlin eingeladen worden. Sie

diskutieren mit Führungskräften des Unternehmens, erarbeiten in Workshops

Geschäftsmodelle im Themenfeld Tech & Data und erhalten ein professionelles

Karriere-Coaching.





Immanuel Hermreck, Personalvorstand von Bertelsmann: "Ich freue mich auf diefrischen Ideen und neuen Perspektiven der Studierenden. Alle Teilnehmerinnen undTeilnehmer von 'Talent Meets Bertelsmann' haben das Potenzial, eines Tages alsFührungskraft Verantwortung in einem Unternehmen zu übernehmen - idealerweiseauch bei Bertelsmann. Wer unternehmerisch, kreativ und international tätigwerden möchte, erhält bei uns eine einzigartige Gelegenheit hierzu. In diesemJahr legen wir im Rahmen unserer Case Studies den Fokus noch stärker auf dasThemenfeld Tech & Data. Insgesamt haben wir dank der Veranstaltung in denvergangenen Jahren ein Netzwerk aus mehr als 750 Absolventen geschaffen und mehrals 160 Top-Studierende fest oder für Praktika eingestellt."Die Ergebnisse ihrer Überlegungen zu praxisnahen Geschäftsmodellen im ThemenfeldTech & Data präsentieren die Studierenden vor einer Jury aus Top-Führungskräftendes Konzerns. Zu dieser gehören neben Bertelsmann-Personalvortand ImmanuelHermreck in diesem Jahr Núria Cabutí (CEO von Penguin Random House GrupoEditorial), Dominique Casimir (CCO von BMG), Markus Dohle (CEO von PenguinRandom House), Rolf Hellermann (CFO von Bertelsmann), Karin Immenroth (ChiefData & Analytics Officer von RTL Deutschland) und Lidia Ratajczak-Kluck (CEO vonArvato SCS Polen).Die Studierendengruppe mit der besten Präsentation gewinnt eine Reise nachBerlin, wo sie u.a. diverse Niederlassungen vonBertelsmann-Unternehmensbereichen besichtigen werden.Einer der Veranstaltungshöhepunkte ist ein exklusives Konzert des Sängers Fil BoRiva, dessen Verlagsrechte von der Bertelsmann-Tochter BMG vertreten werden.Bertelsmann lädt regelmäßig Top-Studierende in seine BerlinerHauptstadtrepräsentanz "Unter den Linden 1" ein. Die Veranstaltung istregelmäßiger Höhepunkt der mehrfach ausgezeichneten Employer-Branding-Kampagne"Create Your Own Career".Weitere Informationen finden Sie unter http://www.talentmeetsbertelsmann.comsowie unter dem Hashtag #TMB22.