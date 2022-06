Baugewerbe Schlüssel für schnelleres Bauen liegt im Planungs- und Genehmigungsverfahren / Kein aufwändiges Planfeststellungsverfahren beim Ersatzneubau

Berlin (ots) - "Wer mehr Schienenverkehr will, muss das Netz ausbauen. Und wer

schneller bauen möchte, muss vor allem weniger und schneller planen. Denn für

das Planfeststellungsverfahren wird viel zu viel Zeit im Verhältnis zum

eigentlichen Bauen benötigt. Bei der Generalsanierung bestehender Schienen,

Brücken und Gebäude, also beim sog. Ersatzneubau sollte auf große Teile des

Planungs- und Genehmigungsverfahrens verzichtet werden. Denn wenn z.B. eine

Brücke seit 100 Jahren von der Bahn genutzt wird, muss bei deren Erneuerung

nicht jahrelang über deren Sinnhaftigkeit debattiert werden." So Felix Pakleppa,

Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe anlässlich der

heutigen Auftaktsitzung der von Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing

eingesetzten Beschleunigungskommission Schiene.



Die Beschleunigungskommission Schiene soll Vorschläge für den schnellen Ausbau

der Schieneninfrastruktur entwickeln. Das Expertengremium ist mit Blick auf das

enorme Potenzial des Verkehrsträgers Schiene zur Erreichung der Klimaschutzziele

eingerichtet worden. Denn die Regierungskoalition will bis 2030 die

Verkehrsleistung im Schienenpersonenverkehr verdoppeln und den Marktanteil des

Schienengüterverkehrs auf 25 % steigern. Dieses erfordert einen schnellen und

umfassenden Ausbau des Schienennetzes.