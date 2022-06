Chisinau, Moldawien (ots/PRNewswire) - In diesem Sommer erforscht der neu

erschienene Dokumentarfilm " A Small Country with a Big Heart

(https://moldova.travel/en/documentary-film-a-small-country-with-a-big-heart/) "

die wahre Bedeutung von Gastfreundschaft anhand einer wenig bekannten Geschichte

aus Moldawien.



Moldawien, eines der kleinsten Länder Europas, hat in diesem Jahr über 450.000

ukrainische Flüchtlinge, die von den Einheimischen als "Gäste" bezeichnet

werden, in ihren Häusern und Herzen aufgenommen. Dieser Dokumentarfilm

untersucht, wie und warum Moldawien, einschließlich seines kleinen

Tourismussektors, sich sofort zusammenschloss und mit offenen Türen reagierte.





Der Film dokumentiert diese Geschichte durch die Augen von acht Gastgebern ausfünf ländlichen Gästehäusern in ganz Moldawien: Sergiu ( Hanul lui Hanganu(https://hanulhanganu.md/) ), Liuba ( Vila Roz (https://www.vilaroz.com/) ),Dan, Zaharia und Tatiana ( Casa Veche(https://www.facebook.com/casavechepalanca/) ), Ana ( Gagauz Sofrasi(https://www.gagauzsofrasi.com/) ), Olesea und Anatol ( Eco-Resort Butuceni(https://www.butuceni.md/) ). An der unerwarteten Frontlinie dieser humanitärenKrise beschlossen sie sofort, ihre Gästehäuser, die anormalerweise für dieUnterbringung von Touristen genutzt werden, zu öffnen, um ihren ukrainischenGästen eine sichere Zuflucht und ein freundliches Lächeln zu bieten.Eine weitere wichtige Botschaft ist, dass der Betrachter aus diesem komplexenund dramatischen Kontext das Wesen der moldawischen Gastfreundschaft versteht:Aufrichtig, auch in Zeiten der Krise.Der Film erzählt auch die Geschichte, wie sich eine kleine Tourismusbranchesofort zusammenschloss und auf eine humanitäre Notsituation reagierte, wie diemoldawische Friedenskampagne (https://moldova.travel/en/moldova-pentru-pace/)zeigt. Dies unterstreicht die potenzielle Stärke und positive Wirkung desTourismus.Schließlich führt der Dokumentarfilm den Zuschauer durch Moldawien, um einigeunentdeckte Sehenswürdigkeiten in diesem wenig bekannten Land zu sehen. Was Siesehen werden, mag Sie überraschen, und der Film lädt die Zuschauer ein, dieseGastfreundschaft selbst zu erleben.Der Name des Dokumentarfilms leitet sich davon ab, wie die internationale Presseund die Vereinten Nationen begannen, Moldawien zu nennen, weil das Land trotzseiner geringen Größe von 2,6 Millionen Einwohnern und seiner begrenztenRessourcen so aufrichtig auf die Flüchtlingskrise reagiert.Für weitere Informationen über "A Small Country with a Big Heart" und darüber,wie Sie Vorführungen des Dokumentarfilms veranstalten können, wenden Sie sichbitte an: mailto:info@moldova.travel .Der Dokumentarfilm wird von Daniela Donici und Lucia Lupu gedreht und von ANTRIM/ Lulu Creative produziert. Filmaufnahme von Lucian Sp?taru. Es wird von derNational Inbound and Domestic Tourism Association of Moldova(https://antrim.md/) (ANTRIM) und Moldova Travel (https://moldova.travel/) mitder Unterstützung der von USAID finanzierten EDGE Buy-in Moldova CompetitivenTransition Activity unterstützt.Video https://www.youtube.com/watch?v=8Orrpzu202c