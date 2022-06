Da sich die mechanische Industrie an Elektrofahrzeuge („EF“) anpasst und da vor allem die Motorausfallrate bei EF geringer ist als bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren, ist es dennoch weiterhin notwendig, jedes Fahrzeug für den Straßenverkehr regelmäßig zu warten und eine schnelle und bequem abrufbare Lösung für erforderliche Reparaturen bereitzuhalten.

TORONTO, ON (29. JUNI 2022) - EV Technology Group Ltd. (das „Unternehmen“ oder „EV Technology Group“) (NEO: EVTG, DE: B96A) gab heute bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft MOKE France SAS („MOKE France“) eine Partnerschaft mit GOMECANO eingegangen ist, einer Firma, die mobile Mechaniker für die Durchführung von Autoreparaturen auf Abruf anbietet.

MOKE France, eine Tochtergesellschaft der EV Technology Group, geht eine Partnerschaft mit GOMECANO für On-Demand-Kundendienstleistungen für alle Electric-MOKE-Fahrzeuge in Frankreich ein

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer