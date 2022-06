Labrador Uranium gibt Update zur Exploration bekannt

Toronto, ON 14. Juni 2022 - Labrador Uranium Inc. ("LUR" oder "Labrador Uranium") (CSE: LUR, OTCQB: LURAF und F:EI1 - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/labrador-uraniu ...) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nun wichtige Explorationsvereinbarungen und -genehmigungen für sein Sommerexplorationsprogramm 2022 für seine Grundstücke Moran Lake und Central Mineral Belt ("CMB") erhalten hat, wo LUR 139.000 Ha an Mineralrechten besitzt.