DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CREDIT SUISSE GROUP AG auf 'Hold'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Benjamin Goy

Analysiertes Unternehmen: CREDIT SUISSE GROUP AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 7

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Credit Suisse nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Franken belassen. Die Präsentationen seien hilfreich gewesen und hätten das Vertrauen gestärkt, dass die Bank und vor allem ihre wichtige Vermögensverwaltung auf dem richtigen Weg seien, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch benötigten die Verbesserungen Zeit, um zu wirken und ließen die Kosten wahrscheinlich erst einmal steigen. Er bleibe deshalb an der Seitenlinie./ajx/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2022 / 06:42 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.