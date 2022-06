SOKA-BAU blickt erneut auf ein erfolgreiches Jahr zurück / Aussichten durch Ukraine-Krieg eingetrübt

Wiesbaden (ots) - Das Jahr 2021 war für die Bauwirtschaft trotzMaterialengpässen, starken Preissteigerungen bei Vorprodukten und Rohstoffensowie der anhaltenden Corona-Pandemie insgesamt erfolgreich. Der Umsatz imBauhauptgewerbe konnte um rund 1 % gesteigert werden, die Bruttolohnsumme dergewerblichen Arbeitnehmer stieg um fast 2 % auf rund 20 Mrd. Euro. Dies kam auchden Sozialkassen der Bauwirtschaft (SOKA-BAU) zugute. Vorstandsmitglied GregorAsshoff merkte bei der diesjährigen Haupt- und Mitgliederversammlung derZusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG (ZVK) und der Urlaubs- undLohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) an: "Wir blicken auf ein insgesamterfolgreiches Jahr zurück, das erneut von der Corona-Pandemie geprägt war. DerAusblick für das laufende Jahr hat sich allerdings - bedingt durch denKriegsausbruch in der Ukraine - eingetrübt. So haben sich die Materialengpässenochmals verschärft und die Baupreis- und Zinsentwicklung dämpft insbesonderedie Nachfrage im Wohnungsbau." ULAK und ZVK treten unter der gemeinsamenDachmarke SOKA-BAU auf. Sie sichern die Urlaubsansprüche der Arbeitnehmer undfinanzieren die Berufsausbildung sowie die zusätzliche Altersversorgung in derBranche.Auch der Ausbildungsmarkt hat sich in der Bauwirtschaft im vergangenen Jahrerneut deutlich besser entwickelt als in anderen Branchen. Nach Zahlen vonSOKA-BAU ist die Zahl der neuen Auszubildenden um 2,1 % gegenüber dem Vorjahrangestiegen, während nach Angaben des Statistischen Bundesamtes die neuenAusbildungsverhältnisse über alle Branchen hinweg nur stagnierten. "Die erneutdeutlich bessere Entwicklung des Bau-Ausbildungsmarktes ist auch ein Erfolg derüberbetrieblichen Finanzierung der Ausbildung, an der sich alle Betriebebeteiligen. Auch die Zahl der Ausbildungsbetriebe ist erfreulicherweise einweiteres Mal gestiegen", sagte Vorstandsmitglied Dr. Gerhard Mudrack. "Da immernoch mehr Arbeitnehmer aufgrund des Renteneintritts die Bauwirtschaft verlassenals neue Azubis eine Beschäftigung aufnehmen, haben die Baubetriebe aber nachwie vor Probleme, ihre offenen Stellen zu besetzen", so Dr. Mudrack.Die Bilanzsumme von SOKA-BAU ist 2021 um knapp 600 Millionen Euro auf rund 11Milliarden Euro gestiegen. Davon entfielen 8,2 Milliarden Euro auf die ZVK und2,7 Milliarden auf die ULAK. Beide Kassen haben im vergangenen Jahr insgesamtrund 2,3 Mio. in- und ausländische Betriebe, aktive und frühere Arbeitnehmer,Azubis und Rentner betreut. Mit mehr als 2,1 Mio. Versicherten ist die ZVK zudemdie größte Pensionskasse Deutschlands.Auch im Kapitalanlagebereich erzielte SOKA-BAU wieder ein hervorragendesErgebnis. Darüber hinaus ist die Anlagestrategie mehrfach im Rahmen voninternationalen Vergleichen ausgezeichnet worden. Der Vorstand betonte, dasssich die Bauwirtschaft auch in diesen volatilen Zeiten auf das Management derKapitalanlagen verlassen kann, das für stabile Erträge und damit für eineauskömmliche Rente der Beschäftigten sorgt.Einzelheiten zu den Geschäftsergebnissen können den Geschäftsberichten auf derHomepage http://www.soka-bau.de entnommen werden.Pressekontakt:SOKA-BAUDr. Torge MiddendorfTelefon: 0611 707-2720E-Mail: mailto:presse@soka-bau.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/54461/5260607OTS: SOKA-BAU