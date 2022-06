Kraftstoffpreise geben leicht nach / Preisniveau weiter stark überhöht (FOTO)

München (ots) - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind im Vergleich zur

vergangenen Woche gesunken. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der

Kraftstoffpreise zeigt, kostet ein Liter Super E10 derzeit im bundesweiten

Mittel 1,864 Euro, das sind 2,9 Cent weniger als vor Wochenfrist. Der Preis für

Diesel ist um 2,3 Cent niedriger und liegt aktuell bei 2,027 Euro.



Laut ADAC weist der aktuelle Preisrückgang in die richtige Richtung, ist aber

bei weitem nicht ausreichend. Das Niveau der Kraftstoffpreise ist nach wie vor

deutlich zu hoch. Das Potenzial für weitere Preissenkungen ist in Relation zum

Rohöl enorm.