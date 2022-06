TENNECO stellt neuen LL-Bremsklotz für den Schienengüterverkehr auf der INNOtRANS 2022 vor

Skokie, Ill. (ots/PRNewswire) -



- Neuer Jurid® 847 LL Bremsklotz trägt zur Geräuschreduzierung, Senkung der

Lebenszykluskosten und zur Verbesserung der Betriebssicherheit bei

- Von der Union of Railways (UIC) homologierte Produktneuheit wird auf dem

Tenneco Braking-Stand bei der InnoTrans präsentiert



Tenneco wird auf der InnoTrans 2022 in Berlin (20. bis 23. September, Stand 430

/ Halle 1.2) seinen neuen Jurid® 847 LL-Bremsklotz für Kunden im

Schienengüterverkehr vorstellen. Jurid® 847 wurde vom Internationalen

Eisenbahnverband (Union of Railways, UIC) homologiert und repräsentiert die

zweite Generation von Tenneco LL-Bremsklötzen für den europäischen Markt.

Optimiert in Hinsicht auf reduzierten Radverschleiß und geringerer

Wahrscheinlichkeit kostspieliger Radschäden, trägt Jurid® 847 dazu bei, die

Kosten über den Lebenszyklus (Life Cycle Costing, LCC) zu senken und die

Betriebssicherheit von Güterwaggons zu verbessern. Neben dem neuen Jurid® 847 LL

Bremsklotz zeigt das Unternehmen auf der diesjährigen InnoTrans eine Auswahl

seines breiten Portfolios an Reibungsprodukten für Kunden im

Schienenverkehrssektor.