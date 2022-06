Wirtschaft Inflationsrate sinkt überraschend auf 7,6 Prozent

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der starke Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland hat sich im Juni fortgesetzt, wenn auch unerwartet in abgeschwächter Form. Die Inflationsrate wird voraussichtlich 7,6 Prozent betragen, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit.



Im Mai hatte die jährliche Teuerungsrate noch bei 7,9 Prozent gelegen. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Preise im Juni um 0,1 Prozent. Die Preise für Energie erhöhten sich im Vorjahresvergleich um 38,0 Prozent.