Mit dem Anstieg lagen die Papiere an der Spitze des Dax , der nach Inflationsdaten sein Minus auf 1,2 Prozent reduzierte. Damit setzte die Aktie ihre positive Entwicklung der vergangenen Monate fort. Mit einem Anstieg von rund acht Prozent in diesem Jahr gehört die Aktie zu den wenigen Gewinnern im deutschen Leitindex, der seit Ende 2021 fast ein Fünftel verlor.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche-Börse-Aktien haben am Mittwoch von Aussagen am Investorentag profitiert. Die Anteile des Börsenbetreibers bauten am frühen Nachmittag ihre Gewinne etwas aus. Zuletzt stiegen sie um 0,66 Prozent auf 159,05 Euro. Auf der Kapitalmarktveranstaltung bekräftigte der Konzern erwartungsgemäß die Ziele für 2022 und 2023 - Details der Präsentation zu der Veranstaltung kamen aber gut an.

