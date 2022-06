Nicola Mining gibt Partnerschaft mit der University of British Columbia über Porphyrziele auf Kupferprojekt New Craigmont bekannt

Kevin Wells, P.Geo, ein geologischer Berater des Unternehmens, ist der unabhängige qualifizierte Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects für die technischen Informationen in dieser Pressemeldung.

Der Zeitpunkt ist sehr gut für Nicola, da bald die Informationen aus der kürzlich auf dem gesamten Gebiet von New Craigmont abgeschlossenen, 998 Linienkilometer umfassenden Z-Tipper Axis Electromagnetic Survey („ZTEM-Messung“) vorliegen und in das Projekt mit einfließen sollen. Das Porphyr-Ergiebigkeits- und Vektorisierungsprojekt, das Finanzmittel aus dem Privatsektor sowie Regierungsquellen erhalten hat, möchte die Zusammenhänge mit Alterationsmineralien und Inklusionen charakterisieren und LA-ICP-MS-Analysen von Chlorit-, Epidot-, Pyrit- und Karbonatmineralien durchführen, um eine Interpretation potenzieller Vektoren für Lagerstätten zu erhalten. Der Aufbau neuer Technologien könnte die Möglichkeit verbessern, Porphyrsysteme in British Columbia zu finden.

Vancouver, B.C., Kanada, 29. Juni 2022 – Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLI), (das „ Unternehmen“ oder „Nicola “) gibt bekannt, dass es eine Finanzierungsvereinbarung mit der University of British Columbia („UBC“) und der UBC Mineral Deposit Research Unit („MDRU“) eingegangen ist, um das Potenzial und Vorhandensein von Kupfer-Porphyrsystemen zu untersuchen. MDRU ist eine Partnerschaft zwischen der UBC Mineral Deposit Research Unit, der Lakehead University und den Universitäten von Alberta und Calgary sowie 15 Partnerorganisationen, darunter Nicola Mining Inc., die sich darauf fokussieren, die Rate, mit der Porphyrkupferlagerstätten entdeckt werden können, zu steigern. Am 12. Mai 2022 gab MDRU bekannt, dass es den Betrag von 2.700.000 $ durch das Allianz-Programm des Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC) bekommen hat (entspricht 1.350.000 $ an finanziellen Beiträgen der Industrie).

Nicola Mining gibt Partnerschaft mit der University of British Columbia über Porphyrziele auf Kupferprojekt New Craigmont bekannt

