Post-Konkurrent Fedex rechnet mit weiter steigender Profitabilität

Die Marge soll bis 2024/25 auf rund zehn Prozent anziehen - nach 7,3 Prozent im Vorjahr. Dabei peilt der US-Logistikkonzern einen jährlichen Umsatzanstieg um vier bis sechs Prozent an. Die Ziele sind Teil des ersten Drei-Jahres-Plans des seit Anfang Juni amtierenden Unternehmenschef Rai Subramaniam. Die Aktie legte vorbörslich zu./zb/tav/jha/

MEMPHIS (dpa-AFX) - Der Deutsche-Post-Konkurrent Fedex peilt in den kommenden drei Jahren eine weiter anziehende Marge an. Dabei soll das operative Ergebnis durch die Konzentration auf lukrative Kunden und Effizienzsteigerungen stärker zulegen als der Umsatz. So soll der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021/22 um 3 bis 4,5 Milliarden Dollar steigen, wie das Unternehmen am Mittwoch vor einem Investorentag mitteilte. Im Ende Mai ausgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 hatte der operative Gewinn bei knapp sieben Milliarden Euro gelegen.

