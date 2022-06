Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung vollführte Ballard Power einen Drahtseilakt und bewegte sich im Bereich von 6,0 US-Dollar seitwärts.

In der betreffenden Kommentierung vom 21.06. hieß es unter anderem „[…] Das Scheitern an der Zone 8,1 US-Dollar / 8,3 US-Dollar initiierte einen neuen Rücksetzer. Rasch geriet hierbei der eminent wichtige Unterstützungsbereich um 6,0 US-Dollar / 5,8 US-Dollar in den Fokus des Handelsgeschehens. Seit einigen Tagen testet Ballard Power bereits diese Zone auf ihre Tragfähigkeit. Deutliche Rücksetzer unter die 5,8 US-Dollar in Richtung 5,0 US-Dollar blieben bislang aus, doch mit Blick auf die Rahmenbedingungen und die aktuelle charttechnische Konstellation sind diese kurzfristig nicht auszuschließen. Erst ein Vorstoß der Aktie über die Zone 8,1 US-Dollar / 8,3 US-Dollar würde das Chartbild entspannen und Druck von der zentralen Unterstützung 6,0 US-Dollar / 5,8 US-Dollar nehmen.“

Die Unterstützung 6,0 US-Dollar / 5,8 US-Dollar stand zum damaligen Zeitpunkt mehrere Tage im Feuer. Es hätte wohl kaum jemanden überrascht, wenn Ballard Power damals durchgebrochen wäre, damit ein weiteres Verkaufssignal ausgelöst und sich gleichzeitig weiteres Abwärtspotential eröffnet hätte. Doch die Unterstützung hielt und Ballard Power lancierte einen Erholungsversuch.

Dieser Erholungsversuch ließ aber von Beginn an wichtige Attribute, wie Momentum und Durchschlagskraft, vermissen. Das Ziel hätte es sein müssen, den Widerstandsbereich 8,1 / 8,3 US-Dollar zu knacken, um das Thema Bodenbildung voranzutreiben. Doch bereits im Bereich von 7 US-Dollar verebbte das Ganze. Ballard Power nähert sich nun erneut dem Bereich 6,0 US-Dollar / 5,8 US-Dollar.

Kurzum. Nun gilt es! Aus charttechnischer Sicht ist ein Verbleib der Aktie oberhalb von 5,8 US-Dollar eminent wichtig. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Zudem würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Auf der Oberseite gilt es weiterhin, Vorstöße über die 8,3 US-Dollar zu lancieren, um das Chartbild zu entspannen.