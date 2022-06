Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) - Das Ministerium für Kultur und Tourismus - Abu

Dhabi gibt den 23. bis 25. Oktober als neuen Termin für den 5. Culture Summit

Abu Dhabi bekannt



Das Ministerium für Kultur und Tourismus - Abu Dhabi und die UNESCO haben heute

die Ko-Publikation " Kultur in Zeiten von COVID-19: Resilienz, Erholung und

Wiederbelebung " vorgestellt, die einen globalen Überblick über die Auswirkungen

der Pandemie auf den Kultursektor seit März 2020 gibt und Wege für seine

Wiederbelebung aufzeigt.





Während der Präsentation wurde auch bekannt gegeben, dass der 5. Culture SummitAbu Dhabi in diesem Jahr vom 23. bis 25. Oktober stattfinden wird.Der Bericht untersucht die Auswirkungen von COVID-19 in allen kulturellenBereichen und hebt hervor, dass die Kultur einer der am stärksten betroffenenSektoren weltweit ist. Allein im Jahr 2020 werden mehr als 10 MillionenArbeitsplätze verloren gehen und die Einnahmen im gesamten Sektor um 20-40 %sinken. Der Sektor verzeichnete auch einen Rückgang um 25 % seinerBruttowertschöpfung (GVA) im Jahr 2020. Während jedoch der größte Teil desSektors einen starken Rückgang erlitt, verzeichneten das Online-Verlagswesen unddie audiovisuellen Plattformen ein Wachstum, da während der Pandemie verstärktauf digitale Inhalte gesetzt wurde. Die Publikation identifiziert auch wichtigeglobale Trends, die den Kultursektor umgestalten, und schlägt neue integriertepolitische Richtungen und Strategien vor, um die Wiederbelebung undNachhaltigkeit des Sektors zu unterstützen."Wir haben wichtige Reformen identifiziert, die derzeit weltweit als Reaktionauf die globale Krise durchgeführt werden. Es ist wichtig, das Potenzial desKultursektors zu erkennen, um den gesellschaftlichen Wandel und den Aufschwungüber alle Entwicklungsziele hinweg voranzutreiben und integrierte Ansätze zurWiederbelebung des Kultursektors zu unterstützen", erläuterte Ernesto OttoneRamírez, stellvertretender UNESCO-Generaldirektor für Kultur."Der Bericht zeigt die Auswirkungen der Pandemie auf den Kultursektor weltweitauf, aber wir sind optimistisch, wie wir als internationale Kulturgemeinschaftvorankommen können. Wichtiger als die Ergebnisse selbst ist, was der Bericht inBezug auf Richtungen und Strategien vorschlägt, die den Sektor für kommendeGenerationen zu einem widerstandsfähigen und nachhaltigen Sektor machen werden",ergänzte S.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, Leiter des Ministeriums für Kultur undTourismus - Abu Dhabi. "Unsere Partnerschaft mit der UNESCO und die Rolle AbuDhabis bei der Erstellung des Berichts untermauern unser Engagement, Lösungenund Strategien zu entwickeln, die den Kultursektor in den VAE und auf der ganzen