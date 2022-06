MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der schleppende Aufbau des Ladenetzes in Deutschland bremst einer Studie zufolge den Umstieg auf Elektroautos. Die Unternehmensberatung PwC kam in einer am Mittwoch veröffentlichten Analyse zu dem Ergebnis: "Deutschland wird das Ziel von 15 Millionen zugelassenen Elektroautos bis 2030 deutlich verfehlen und nur 10,5 Millionen E-Fahrzeuge auf die Straße bringen." Selbst für diese 10,5 Millionen wären mindestens 340 000 öffentliche Schnellladepunkte nötig. "Beim derzeitigen Tempo werden allerdings nur 210 000 erreicht."

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer