Elton John schenkt dem Hard Rock International seinen einzigartigen Gucci-Anzug im Tausch gegen seine legendäre Dodger-Uniform und tritt als Headliner bei American Express presents BST Hyde Park auf

Die legendäre, mehrfache Grammy-Gewinner eröffnete seine historische Londoner Tournee im Hard Rock Cafe mit einem privaten Auftritt und dem Austausch von Erinnerungsstücken

HOLLYWOOD, Florida, 29. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Als Teil eines legendären Moments der Musikgeschichte hat der mehrfache Grammy-Preisträger Elton John seinen ikonischen Gucci-Anzug der berühmten Hard Rock Memorabilia Collection im Old Park Lane Hard Rock übergeben, wo er während des Festivals auch einen Auftritt in kleiner Runde hatte. Das charakteristische Gucci-Outfit ist eine Jacke mit Schalrevers, die gegen Eltons legendäre Dodger-Uniform ausgetauscht wurde, die zuvor im Hard Rock Cafe zu sehen war. Der Anzug wurde während der Farewell Yellow Brick Road Tour getragen und reiht sich nun in die Hard Rock-Sammlung ein, die weltweit über 86.000 kultige Musik- und Unterhaltungsstücke umfasst.