Sinkende Loyalität in Handwerksbetrieben - Experte klärt auf, wie Handwerksbetriebe dauerhaft für eine erfolgreiche Mitarbeiterbindung sorgen (FOTO)

Münster (ots) - In Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels in der Handwerksbranche

ist es für Unternehmen wichtiger denn je, Mitarbeiter langfristig an sich zu

binden. Denn eine hohe Fluktuation kann dem Unternehmensimage und der

Auftragslage dauerhaft schaden.



"Tatsächlich liegt eine hohe Wechselbereitschaft in den meisten Fällen an der

Unternehmenskultur, erklärt Sven Schöpker, Unternehmensberater für

Handwerksbetriebe. "Handwerksbetriebe bemühen sich zu wenig um eine gelungene

Mitarbeiterbindung." Gerne verrät Schöpker, mit welchen Maßnahmen

Handwerksunternehmer die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter steigern können.