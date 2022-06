Perfitly schließt Partnerschaft mit To Act Brand zur Einführung virtueller Umkleidekabinen für Plus-Size-Kundinnen (FOTO)

NEW YORK (ots) - Die Technologie von Perfitly wird auf der E-Commerce-Plattform

von To Act Brand eingesetzt und bietet Kundinnen Zugang zu seinen KI-gestützten

Einkaufslösungen



und erweiterter Realität (VR/AR) basierende und KI-gestützte Lösung für

virtuelle Umkleidekabinen, die in die E-Commerce-Plattformen der landesweit

führenden Einzelhändler integriert wird, gab heute seine Partnerschaft mit To

Act Brand bekannt, eine in Deutschland/Großbritannien ansässige

Plus-Size-Damenbekleidungsmarke für die Konfektionsgrößen 42-54. Im Rahmen der

Partnerschaft wird To Act Brand die hochmoderne Plattform für virtuelle

Umkleidekabinen, einschließlich Größenempfehlungen und Visualisierungen, in

seinen E-Commerce-Kanal einbinden. Dies wird der Marke nicht nur ermöglichen,

Kundinnen besser anzusprechen, sondern auch die Konvertierung zu erhöhen sowie

die Umtauschrate zu reduzieren.