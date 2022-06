Seite 2 ► Seite 1 von 2

Unterhaching (ots) - Um den Klimaschutz und vor allem auch dieVersorgungssicherheit im Heizungsbereich in Deutschland voranzutreiben, kamenVertreter[1] aus Industrie, Handwerk, Energieversorgung und Wohnungswirtschaftmit Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck sowie BundesbauministerinKlara Geywitz am 29.06.2022 beim digitalen Wärmepumpen-Gipfel zusammen. AuchFilip De Graeve, Geschäftsführer der Daikin Airconditioning Germany GmbH undDaikin Manufacturing Germany GmbH, war dabei und unterzeichnete dieAbsichtserklärung der Teilnehmer, um das gemeinsame Ziel, ab 2024 mindestens500.000 Wärmepumpen jährlich zu installieren, entschieden voranzubringen."Auf diesen Moment, dass die Wärmepumpe ihren Durchbruch auch in Deutschlandbekommt, haben wir bei Daikin schon lange hingearbeitet. Umso mehr freuen wiruns, dass durch den Wärmepumpen-Gipfel nun der offizielle Startschuss fürgemeinsame Anstrengungen aller Beteiligter stattgefunden hat", betont VolkerWeinmann, Beauftragter Umwelt, Politik und Verbände bei Daikin Germany. DennDaikin sieht die Wärmepumpe, die zur Wärmegewinnung zu 75 % die vorhandeneUmweltwärme - je nach Bauart aus der Luft, der Erde oder aus dem Grundwasser -und zu 25 % Strom als Antriebsenergie nutzt, als Schlüsseltechnologie für dieEnergiewende. "Zudem sind Wärmepumpen Allroundtalente. Sie heizen, bereitenwarmes Wasser auf und sie können sogar kühlen. Sie sind sowohl in Neubauten alsauch in unsanierten Bestandsgebäuden einsetzbar, genauso wie in Wohn- undNichtwohngebäuden. Dementsprechend sind sie eine wichtige Technologie, um denKlimaschutz voranzubringen und für Unabhängigkeit von fossilen Energieimportenim Gebäudesektor zu sorgen", ergänzt Weinmann.Gesetzliche Rahmenbedingungen schaffenDas Ziel des angestrebten, dringend notwendigen Wandels im Heizungsmarkt ist vonder Bundesregierung spätestens seit Ankündigung der Regierungskoalition vom24.03.2022 gesteckt worden: Laut Koalitionsbeschluss dürfen ab 2024 nur nochHeizungen eingebaut werden, die auf Basis von mindestens 65 % erneuerbarerEnergien betrieben werden. Die Wärmepumpentechnologie erfüllt diese Anforderung.Um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen, will das Wirtschaftsministerium deshalbauf einen Stand von sechs Millionen Wärmepumpen kommen. Dazu müssen allerdingsab 2024 jährlich 500.000 Wärmepumpen installiert werden statt der ca. 154.000 imJahr 2021.Der Wärmepumpen-Gipfel ist ein wichtiger Schritt, um die angestrebteTransformation des Heizungsmarkts ins Rollen zu bringen, notwendige Maßnahmen -